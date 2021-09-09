Грозный, 9 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Чечня стала первым субъектом РФ, в котором удалось создать коллективный иммунитет к коронавирусу. В регионе уже 66% подлежащего вакцинации населения сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщил глава регионального миндрава Эльхан Сулейманов.

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"Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения. Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. уже вакцинировано», — приводит слова министра ТАСС.

При этом, как рассказали в минздраве, доля вакцинированных среди людей старшего возраста (60+) в республике составляет около 70%, что практически вдвое выше, чем в среднем в России.

По словам Сулейманова, такой охват вакцинацией против коронавируса в регионе говорит о том, что в Чечне «сложился иммунологический пояс». Для того чтобы ситуация стала еще благополучнее, по его словам, необходима вакцинация всего населения.