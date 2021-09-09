Иркутск, 9 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 9 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4667 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 101 593 человека (+380 за сутки). Госпитализированы 1816 (-10 за сутки).

Выздоровели 89 526 пациентов (+654 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 422 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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