Якутск, 9 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Якутии золотодобывающие компании сливали отходы от промывки золота в ручей Ранний и реку Чочимбал. Это выяснил в ходе проверки Росприроднадзор республики, пишет 9 сентября телеграм-канал NewsOfYakutia.

US FWS Золотодобыча

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Нарушения допустили ООО «Маяк» и ООО «Чочимбал». Загрязнённые водоёмы находятся на территории Кобяйского района и впадают в реку Вилюй. На золотодобывающие компании наложен штраф в 2,7 млн рублей. Они получили предписания и привлечены к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в африканской республике Конго после загрязнения реки Лова золотодобытчиками погибли люди 12 человек и пострадали 4,4 тыс. Страна намерена добиваться компенсаций от допустившей ЧП компании Catoca, 41% акций которой принадлежит якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА.