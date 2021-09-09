Ногинск, Московская область, 9 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Тело пятого погибшего под завалами, образовавшимися в результате взрыва газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске, обнаружили спасатели. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взрыв бытового газа в девятиэтажном доме в Ногинске

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв газа в жилом доме в Ногинске — трансляция»

Также указывается, что в настоящее время 19 человек пострадали, двое числятся как пропавшие без вести и еще 170 было эвакуировано.

При этом Телеграм-канал Mash уточняет, что спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего мальчика.

«Пятый погибший. Из-под завалов после взрыва дома в Ногинске достали тело мальчика», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Ногинск Московской области.