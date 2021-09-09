Ханты-Мансийск, 9 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Югре специалисты Природнадзора ХМАО зафиксировали разлив нефти площадью 2,5 тыс. кв. м на реке Лобановский Еган в Сургутском районе. Причины разлива в настоящее время устанавливаются, сообщил глава регионального ведомства Сергей Пикунов.

ИА REGNUM Разлив Волги

Рядом с местом разлива ведёт разработку недр «Славнефть-Мегионнефтегаз». Однако на предприятии отрицают свою причастность к происшествию.

В официальном заявлении компании отмечается, что все объекты «Славнефть-Мегионнефтегаза» работают в штатном режиме, отклонений в работе оборудования не зафиксировано.

«Информация о причастности «Славнефть-Мегионнефтегаза» к какому-либо загрязнению водных ресурсов в Сургутском районе не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба предприятия.