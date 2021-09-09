Казань, 9 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Олег Матыцин принял участие в забеге на форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Казани. Об этом сообщает корреспондент.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Забег прошёл перед вторым днём форума, старт был дан в 7:00 в холодную дождливую и ветреную погоду. В нём приняли участие около 300 человек. Маршрут протяжённостью более 2 км проходил по центру Казани.

После забега Матыцин поблагодарил всех, кто вышел в непогоду на эту пробежку.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Казани с 8 по 10 сентября.

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