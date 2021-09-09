Сеул, 9 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

stevepb Налоги

В период с января по июль 2021 года в государственную казну поступило 223,7 трлн вон (~$191 млрд), что на 55,1 трлн вон (~$47 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от корпоративного налога вырос на 10,9 трлн вон (~$9,3 млрд), до 63,6 трлн вон (~$54,3 млрд), налог на добавленную стоимость (НДС) — на 9 трлн вон (~$7,6 млрд), до 82,7 трлн вон (~$70,6 млрд), подоходный налог — на 22,4 трлн вон (~$19,1 млрд), до 71,4 трлн вон (~$60,9 млрд), налог на прирост капитала — на 9,1 трлн вон (~$7,7 млрд), налог на операции с ценными бумагами — на 2,2 трлн вон (~$1,8 млрд).

Общий объём поступлений в бюджет страны в период с января по июль составил 356,9 трлн вон (~$304,8 млрд), что на 76,5 трлн вон (~$65,3 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, расходы в годовом исчислении увеличились на 21,6 трлн вон (~$18,4 млрд), до 377,6 трлн вон (~$322,5 млрд).

По состоянию на конец июля госдолг Южной Кореи составил рекордные 914,2 трлн вон (~$780,8 млрд).