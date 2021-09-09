Уфа, , 08:21 — REGNUM Любимчиков у меня нет. Об этом 8 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время прямой линии, отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к такому явлению, как байство.

Радий Хабиров. Рабочая поездка в Баймакский район. 9 сентября Pravitelstvorb.ru

Он отметил, что старается спокойно и справедливо оценивать деятельность руководителей районов республики, которые на местах решают различные вопросы.

«Любимчиков у меня нет, честное слово. К каждому главе, до того момента, пока он не совершит что-то недостойное, отношусь с уважением, с пониманием его труда. Ведь он отвечает за все вопросы, начиная с того, что где-то свет не горит, и заканчивая засухой. Я должен трезво смотреть и быть справедливым», — сообщил Хабиров, отметив, что в начале своей работы, по его мнению, он был слишком горячим.

«Сейчас я работаю над собой, пытаюсь многие вопросы решать более спокойно, более респектабельным способом», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему глава Башкирии Радий Хабиров лично решает вопросы жителей региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Башкирии рассказал, почему лично решает вопросы жителей региона