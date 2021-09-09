Ташкент, 9 сентября 2021, 08:23 — REGNUM Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) в ходе открывшегося 9 сентября съезда выдвинула кандидатом в президенты республики действующего лидера страны Шавката Мирзиёева, передает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Кроме УзЛиДеП, своих кандидатов выдвинули Экологическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат» (Справедливость), Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) и Народно-демократическая партия Узбекистана.
Согласно закону, выборы президента Узбекистана переносятся с первого воскресенья третей декады декабря на первое воскресенье третей декады октября. В 2021 году дата выпадает на 24 октября 2021 года.
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