Пхукет, Таиланд, 9 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Троих граждан России задержали по подозрению в незаконной торговле картинами сотрудники полиции Таиланда. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба диппредставительства России на Пхукете.

Задержание

Российские граждане были задержаны на основании ордера, выданного судом провинции Чонбури. По данным, полученным от правоохранительных органов Таиланда, задержанные подозреваются в противоправных действиях, связанных с незаконной торговле картинами кисти известных художников.

Кроме того, интернет-версия газеты «Тхаи Рат» сообщает, что глава следственно-разыскного управления иммиграционной полиции Таиланда, генерал-майор Пхантхана Нучанат, пояснил, что российские граждане могут быть связаны с делом об ограблении гражданина Швейцарии в Паттайе. По версии обвинения, у швейцарского туриста в ноябре 2020 года была украдена картина стоимостью более $1,5 млн.

Подозреваемые в противоправных действиях граждане РФ сразу после инцидента с кражей картины переехали из Паттайи на Пхукет, где открыли картинную галерею. В свою очередь, граждане РФ утверждают, что картина принадлежала одному из них, а гражданин Швейцарии взял её для оценки и отказался возвращать. После того, как российские граждане забрали картину у швейцарца, он заявил об этом в полицию, выдавая картину за свою собственность.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Таиланда изучают все обстоятельства дела. Генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов уточнил, что российские дипломаты находятся на связи с задержанными российскими гражданами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство РФ в Белоруссии внимательно следит за ситуацией с задержанием в Бресте гражданки РФ Ирины Викхольм. Ей предъявлены обвинения в клевете на президента страны Александра Лукашенко.