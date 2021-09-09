Москва, 9 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. По итогам дня 8 сентября нефть марки Brent повысилась на 1,53%, до $72,66. Котировки повысились несмотря на укрепление американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Поддержка продолжает исходить от медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». Производители все еще не могут возобновить добычу в полном объеме.

Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогнозы спроса и предложения нефти. EIA снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 г. на 370 тыс. баррелей в день до 4,96 млн баррелей в день. Прогноз мирового спроса на нефть в 2022 г. повышен на 10 тыс. баррелей в день до 3,6 млн баррелей в день.

Согласно последнему отчету Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы нефти сократились на 2,882 млн баррелей (прогноз был — 3,8 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 6,4 млн баррелей (прогноз был — 3,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 3,748 млн баррелей (прогноз был — 3,0 млн).

Сегодня, 9 сентября, на торгах в Азии по основным валютам наблюдается смешанная динамика. Баррель нефти Brent стоит $72,54.

Сегодня выйдет отчет от минэнерго США. Ожидается сокращение запасов на 4,6 млн баррелей. Если запасы снизятся в соответствии с ожиданиями рынка, цена продолжит повышаться до $73,65 за баррель.

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