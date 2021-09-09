Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Проект нового вестибюля станции метро «Фрунзенская» на второй линии Петербургского метрополитена представили на Градостроительном совете Петербурга. Существующий скромный вестибюль начала 1960-х годов переделают и надстроят сверху до 28-метровой высоты.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Как сообщает «Деловой Петербург», в новом здании «в стиле геометризированного классицизма», помимо собственно входа и выхода со станции, разместится центр управления метрополитеном. В ходе масштабной реконструкции станцию «Фрунзенская» придется временно закрывать для пассажиров.

Как заявил главный архитектор проекта Александр Сохацкий, создатели проекта стремились к тому, чтобы новая архитектура вписалась в окружающую застройку. Однако не все члены Градсовета согласились с тем, что это удалось, учитывая сложившийся за десятилетия консервативный стиль Московского проспекта, на котором расположена «Фрунзенская».

«Результаты голосования Градсовета станут известны через несколько дней», — отмечает «ДП».