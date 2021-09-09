Вашингтон, 9 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Публикацию в США засекреченных документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года, приветствуют власти Саудовской Аравии. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе саудовского посольства в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В дипмиссии подчернули, что Эр-Риад продолжает выступать за обнародование всех документов о расследовании этих терактов, что должно «положить конец безосновательным утверждениям» в причастности королевства к событиям двадцатилетней давности.

Дипломаты также отметили, что любые подобные обвинения являются абсолютно бездоказательными, но продолжают выдвигаться. В посольстве также напомнили, что Саудовская Аравия строго осудила страшные преступления, совершенные террористами против США — союзника и партнера саудовской стороны.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что королевство было главной целью группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще до атак 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент США Джо Байден поручил провести проверку на предмет рассекречивания ряда документов о терактах 11 сентября 2001 года.