Джакарта, 9 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Число погибших в результате пожара в исправительном учреждении Индонезии увеличилось на три человека, сообщает Kompas.

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«Заключенные, которые стали жертвами пожара в Тангеранге, скончались в региональной больнице общего профиля», — заявили в главном управлении исправительных учреждений.

Причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание. Точная причина пожара все еще выясняется.

В общей сложности в результате пожара в индонезийской тюрьме погибли 44 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, коалиция гражданского общества просит правительство Индонезии расследовать причины пожара, произошедшего в тюрьме.

Подробнее в материале:Расследовать причины пожара в тюрьме призвали власти Индонезии