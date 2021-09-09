Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Синоптики предупредили жителей Бурятии об ухудшении погоды 10−11 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, днём 10 сентября по южной половине республики пройдут дожди, в горах юго-запада — с мокрым снегом.

Павел Редин ИА Красная Весна Снегопад

Ветер северо-западный 6−13 метров в секунду. Температура местами ночью опустится до — 5 градусов. Днём столбик термометра поднимется от 8−13 по юго-западу до 15−20 по остальной территории республики.

11 сентября в горах Тункинского и Окинского районов вновь возможны снегопады.

«Ветер северо-западный 5−10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4,+9, местами +3,-2, днем +11,+16, по северу до +20», — отметили в гидрометцентре.

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