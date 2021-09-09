Москва, 9 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября впервые за год снизились. Это 9 сентября следует из данных Росстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Согласно этим данным, средняя цена за литр бензина за указанный период уменьшилась на 15 копеек и составила 48,93 рубля, дизельное топливо также стало дешевле на семь копеек — его стоимость снизилась до 50,62 рубля за литр.

При этом по состоянию на 6 сентября средняя цена литра бензина марки Аи-92 составляла 45,99 рубля (-16 копеек за неделю), бензина марки Аи-95 — 49,82 рубля (-16 копеек) и бензина марки Аи-98 — 57,57 рубля (-8 копеек).

Также, согласно данным Росстата, снижение цен на бензин было отмечено в 68 центрах субъектов РФ, и в наибольшей степени оно подешевело в Уфе — на 0,9%, а также в Орле и Оренбурге — на 0,8%.

В то же время в 11 центрах регионов было зафиксировано повышение цен на бензин, и больше всего он подорожал в Грозном и Кызыле — на 1,2% и на 1% соответственно. Кроме того, в Москве стоимость бензина за неделю уменьшилась на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирске на неделе с 31 августа по 6 сентября 2021 года зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 — на 0,1%.