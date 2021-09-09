Ульяновск, 9 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области проводится проверка в связи со срывом сроков ремонта пищеблока и нарушением прав учащихся. Об этом сообщает региональная прокуратура.

ИА REGNUM В столовой

В надзорном ведомстве отмечают, речь идёт об университетском лицее города Димитровграда, где не завершили к сроку ремонт пищеблока.

«В связи с нарушением прав учащихся в сфере организации процесса питания в ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами органов местного самоуправления и контролирующих структур», — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители установят причины и условия, которые привели к срыву сроков ремонтных работ.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что во время рабочей поездки в Димитровград встретился с родителями учеников университетского лицея, в котором подрядчик «наглым образом сорвал ремонт пищеблока». По его словам, «с горе-строителями будем разбираться и однозначно применять санкции, подключены правоохранительные органы».

В настоящее время детей возят на учёбу в соседнюю школу.