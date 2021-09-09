Москва, 9 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Платежная система Visa с 1 февраля 2022 года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров, сообщает РБК.

Банковская карта Visa

Так, для супермаркетов комиссия за прием карт вырастет с 1% до 1,3%, для крупных магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы — с 1−1,6% до 1,5−2,3%.

По словам представителя платежной системы, Visa «периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема».

«Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — отметил он.

В компании подчеркнули, что интерчейндж не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что онлайн-ритейлер Wildberries снизит цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay, так как отечественные системы берут значительно более низкие комиссии по сравнению с международными, где таковые достигают 2%.

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