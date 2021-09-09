Алейск, Алтайский край, 9 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно — коммунальное управление» Минобороны РФ (ФГБУ «ЦЖКУ») опровергает информацию о том, что Алейск (Алтайский край) рискует остаться без паспорта готовности к зиме из-за военных. Об этом сказано в официальном ответе ведомства редакции ИА REGNUM.

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Как пояснил начальник ФГБУ «ЦЖКУ» Александр Жданов, в управлении учреждения находятся 30 многоквартирных домов, расположенных в Алейске. Они были построены в 1941—1988 годах и требуют капитального ремонта. Договором управления проведение работ по капитальному ремонту общего имущества на учреждение не возложено. Вместе с тем, Александр Жданов пояснил, что по обращению его ведомство данные дома включены в краевую программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Алтайского края». Выполнение этих работ, согласно информации, размещенной на официальном сайте ФКР Алтайского края: запланировано на 2023−2026 годы.

«Для поддержания конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов (далее — МКД) в работоспособном состоянии ФГБУ «ЦЖКУ» (далее Учредление) в период управления в 2019—2021 годах согласно планам текущего ремонта общего имущества, утверждённым заместителем командующего войсками Центрального военного округа по материально-техническому обеспечению, проведён текущий ремонт 14 МКД, в том числе, в 2021 году — пять МКД.

Работниками Учреждения МКД подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 2021—2022 годов, проведён комплекс мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу в зимних условиях (промывка, опрессовка систем отопления, закрытие теплового контура, ремонт задорно-регулирующей арматуры).

Паспорта готовности МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2021—2022 годов направлялись 26.07.2021 на утверждение в администрацию Алейска», — пояснил Жданов.

По его словам, от администрации города за подписью мэра Ивана Маскаева получен отказ в подписании паспортов из-за отсутствия у администрации полномочий оценки готовности объектов Минобороны России к отопительному периоду.

Он также отметил, что в соответствии с федеральным законодательством, паспорта готовности МКД в таком случае были согласованы с командованием воинской части №41 659.

Также ФГБУ «ЦЖКУ» проинформировало, что котельная №1 в Алейске была введена в эксплуатацию в 1961 году, она отапливает 103 объекта Минобороны (11 Гкал/ч) и более 150 объектов муниципальных и прочих потребителей, не связанных с Министерством обороны РФ (12 Гкал/ч), — 139 жилых домов, три детских сада, центральную районную больницу, пункт полиции, детскую школу искусств, лекции, общий образовательную школу, всероссийская добровольное пожарное общество, отделение почтовой связи, склады, гаражи, магазины, парикмахерские и прочее, что составляет более 50% от общего числа потребителей.

Жданов пояснил, что в соответствии с федеральным законодательством, если отпала необходимость в военном недвижимым имуществе для обеспечения осуществления федеральными органами государственной власти полномочий в области обороны страны и безопасности государства, такое имущество подлежит безвозмездный передачи в муниципальную собственность.

«При неоднократном направлении обращений учреждением в правительство Алтайского края и в муниципальные органы власти о приеме объектов теплоснабжения в муниципальную собственность следовали немотивированные отказы.

Министерством обороны РФ за последние годы выделено более 80 миллионов рублей для ремонта основного и вспомогательного оборудования котельной №1», — информирует Жданов.

Он также отметил, что в 2021 году завершается капитальный ремонт на сумму более 39 миллионов рублей (работы планируется завершить до конца сентября 2021 года, прорабатываются варианты ремонта двух дымовых труб).

«Учреждение принимает исчерпывающие меры по безаварийной работе котельной №1, основное и вспомогательное оборудование подготовлено к прохождению отопительного периода в полном объеме. Существующее техническое состояние дымовых труб позволяет обеспечить бесперебойную работу котлового оборудования котельной №1», — заявил начальник ФГБУ «ЦЖКУ» Александр Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Алейск рискует остаться без паспорта готовности к зиме из-за военных сообщили «Вести-Алтай» со ссылкой на слова главы города Ивана Маскаева.

Чиновник заявил, что 30 жилых домов, которые находятся в ведении Минобороны, пришли в неудовлетворительное состояние. А замены дымовой трубы на котельной, которая питает жилой сектор, власти Алейска добиваются второй год.

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