Магадан, 9 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Магадане построят новое здание для экстренной медицинской службы — соглашение с ДОМ. РФ подписано на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Victor Vizu Скорая помощь

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Таким образом новое здание объединит все подразделения экстренной медслужбы на Колыме с единым оперативным центром, где будут принимать вызовы со всей области.

Нынешнее здание станции не отвечает нормативам, автомобильные гаражи находятся слишком далеко, специалистам не хватает рабочих мест.

Проблема ещё и в том, что нет прямого выезда на главные дороги Магадана, а также на федеральную трассу.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Еврейской автономии смогут оказывать медицинскую помощь с помощью вертолёта санавиации. Воздушное судно региону предоставили благодаря соглашению с АО «Национальная служба санитарной авиации», заключённому на VI Восточном экономическом форуме.