Москва, 9 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель JAC в России начал процесс сертификации рестайлингового кроссовера S3. Об этом сообщается на сайте «Китайские-автомобили».

Autohome JAC S3

Производиться модель будет на костанайском предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

Автопроизводитель оснастит модель шестиугольной радиаторной решёткой, двухрядной головной оптикой, узкими дневными ходовыми огнями и переработанным задним бампером. Длина автомобиля выросла на 20 ммм, до 4345 мм.

В салоне новинки появился новый мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем, а центральная панель отделана кожей.

В качестве силового агрегата у обновлённой модели стоит 1,6-литровый атмосферный «движок» производительностью 109 л. с.

Ранее JAC представил в России новый бюджетный компактный кроссовер S4 с турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 150 л. с. Новинка станет прямым конкурентом KIA Seltos.

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