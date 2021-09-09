Балашов, Саратовская область, 9 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В городе Балашове устанавливают причины пожара, в результате которого погиб трехлетний мальчик. Следственные органы организовали проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Пожар

По предварительной информации, возгорание частного дома, расположенного на улице Коммунистической в городе Балашове, произошло 8 сентября около 19:30. На момент начала пожара в доме находился трехлетний мальчик. Его отец отлучился по делам, а мать и 17-летняя сестра находились на придомовой территории. Женщина бросилась в дом, когда увидела дым, идущий из жилища, но входная дверь оказалась заблокирована. Собственными силами открыть ее женщина не смогла. Прибывшие пожарные во время тушения огня обнаружили внутри дома трехлетнего мальчика, который не подавал признаков жизни. Дом в результате пожара выгорел полностью.

При осмотре тела ребенка признаков термического воздействия не обнаружено. Предварительно, смерть мальчика наступила в результате отравления продуктами горения.

ИА REGNUM напоминает, в селе Быков Отрог Балаковского района Саратовской области 6 сентября загорелся жилой дом. После тушения огня были обнаружены останки 65-летней женщины и ее 41-летнего сына.

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