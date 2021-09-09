Тбилиси, , 08:05 — REGNUM Тбилиси готов стать посредником в переговорах между Баку и Ереваном. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе совместной пресс-конференции с прибывшим в Тбилиси премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Флаг Грузии

«Я ещё раз подтвердил премьеру полную готовность Грузии продолжить роль активной медиации для того, чтобы доверие было восстановлено. Доверие, которое очень важно и является основой основ нашего будущего сотрудничества», — сказал Гарибашвили.

Он напомнил, что Грузия в июне помогла в проведении переговоров между Арменией и Азербайджаном при возвращении 15 пленных армянских граждан. Тогда их возвращали через грузинскую территорию.

Напомним, Пашинян прибыл в Грузию 8 сентября с двухдневным визитом. Он обсудил с Гарибашвили вопросы торгово-экономического сотрудничества и развития сообщения между странами.

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