Челябинск, 9 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Челябинской области задержан 44-летний руководитель отделения одной из экстремистской организаций. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Подозреваемый находился в должности старейшины. Силовики считают, что свою преступную деятельность по руководству отделением он вёл в сентябре 2017-го — ноябре 2020 года.

Сейчас по делу против задержанного идут следственные действия. Предстоит предъявить обвинение и определиться с мерой пресечения.