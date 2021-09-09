Горно-Алтайск, 9 сентября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске (8 новых случаев), Усть-Канском (+8), Усть-Коксинском (+7), Онгудайском (+4), Шебалинском (+3) и Чемальском (+1) районах.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 966 случаев заболевания: 6553 — в городе Горно-Алтайске, 3061 — в Майминском районе, 3022 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 63 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 19 744 человека.