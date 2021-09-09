Уфа, 9 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Базовый спонсор появится у футбольного клуба «Уфа». Об этом 8 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос вратаря этого клуба во время прямой линии о финансировании команды и о судьбе футбола в регионе .

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Спортсмен напомнил, что в Башкирии нет современного стадиона и оптимальных условий для тренировок футболистов.

«Мы провели переговоры с одним очень крупным республиканским предприятием, которое пока не буду называть. Это заняло определённое время, но мы получили согласие на финансирование. У вас будет базовый спонсор. Этот вопрос мы обсудили в том числе и в правительстве России», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что руководство региона постоянно взаимодействует с данной компанией.

«Но прошу вас немного подождать до завершения всех необходимых процедур. Если это займёт больше времени, чем планируем, то тогда мы примем какие-то паллиативные меры, чтобы вы работали и тренировались. Не я начинал путь «Уфы» в Премьер-Лигу и не имею права останавливать это движение. Поэтому сделаю всё возможное, чтобы вы играли. А от вас мы ждем только побед», — заявил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вратарь «Уфы» Чернов стал игроком датского клуба.