Пермь, 9 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Пермском зоопарке объявили необычную акцию. Во всемирный день журавля (12 сентября) все граждане с фамилией Журавлёвы смогут посетить зоопарк бесплатно. Информация об этом опубликована на сайте учреждения.

Zoo.perm.ru Журавли

Сотрудники зоопарка отметили, что празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. Сам праздник в разных странах сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями на места осенних скоплений птиц, где принять участие в их подсчете могут все желающие.

Согласно сведениям сайта, питомцами пермского зоопарка являются журавль восточный венценосный, журавль серый и журавль японский. Последний вид является одним из самых редких, крупных и красивых журавлей. Находится под угрозой полного исчезновения.

Добавим, первые предки журавлей появились еще во времена динозавров, около 40−60 миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция журавлей широко распространена во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места зимовок журавлей — Иран и запад Индии.

Всего насчитывают около 15 видов журавлей. В России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу.