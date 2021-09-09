Абакан, 9 сентября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 162 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в правительстве республики.

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С начала 2021 года в Хакасии выявлено 18 859 случаев COVID-19 (с начала пандемии по 8 сентября — 36 191). Выздоровели за весь период более 32 тысяч человек.

На сегодняшний день амбулаторно лечатся 2099 жителей Хакасии с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 553 человека, в том числе 11 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в республике выявили 111 носителей коронавируса.