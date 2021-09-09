Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Представители Дженнифер Лоуренс подтвердили информацию о беременности актрисы. Об этом 9 сентября сообщает портал Comicbook.

Tabercil Дженнифер Лоуренс

Лоуренс ждёт первого ребёнка от своего мужа Кука Марони. Новость впервые появилась на сайте журнала People, впоследствии менеджеры актрисы подтвердили слухи, при этом они не стали раскрывать подробности.

Напомним, Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони в октябре 2019 года, в июне 2019-го, давая интервью, актриса охарактеризовала мужа как «величайшего человека», среди тех, кого она когда-либо встречала и добавила, что для неё «большая честь стать Марони». Супруг Лоуренс занимает должность директора художественной галереи.