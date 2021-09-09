Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. На Камчатке к завершению подходит подготовка к предстоящему отопительному сезону, который уже стартовал в некоторых населённых пунктах края. Губернатор Владимир Солодов держит на личном контроле выполнение работ по подготовке к прохождению зимы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в правительстве региона.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

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«Безусловно, для Камчатки вопрос подготовки к отопительному сезону имеет особое значение, поскольку межотопительный период в условиях нашего климата короткий, в крае большие расстояния между населенными пунктами, большое количество муниципалитетов, не имеющих постоянной круглогодичной связи с центральными районами. Все эти факторы требуют от руководителей всех уровней оперативной организации проведения ремонтных работ, программы по завозу необходимого объема топлива и подготовки жилищного фонда и социальных объектов», — сказал Солодов.

Подготовка к отопительному сезону ведется в рамках утвержденного плана-графика. На 9 сентября жилфонд готов на 83%, центральные тепловые пункты — на 100%, водозаборы — на 71%, тепловые сети — на 79%, водопроводные сети — на 66%, сети водоотведения — на 69%, сети электроснабжения — на 84%.

В крае ведётся завоз топлива для прохождения отопительного сезона. В районы с ограниченными сроками завоза грузов доставлено уже 41% необходимого угля и 80% — дизтоплива.

Отопительный сезон уже начался в посёлке Оссора, сёлах Карага, Кострома, Тымлат и Ивашка. В селе Никольском Алеутского муниципального округа отопительный период круглогодичный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске к завершению подходит подготовка к отопительному сезону — специалисты проверили, как идёт реконструкция тепломагистрали ТМ-31 в районе переулка Промышленного. На участке протяженностью 1,5 км проводится замена старых 700 мм труб на новые — 1020 мм.