Владивосток, 9 сентября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Приморье сделали и сдали в эксплуатацию новую автотранспортную развязку на строящейся трассе Владивосток — Находка — порт Восточный в районе посёлка Силинский.

Ruslan V Albitsky Находка, Приморье

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«Ещё одна важная транспортная развязка сделает дорогу комфортнее. Осмотрели другие участки строящейся трассы на Находку, в том числе — проблемные. Решения по ним найдены. Остановок строительства не будет. На действующей трассе Артём — Находка проинспектировали строительство мостов. Уже на следующей неделе откроем движение по переходу на 86 км на въезде в Фокино. Ещё два из трёх строящихся мостов откроем этой осенью, один — в следующем году», — написал на своей странице в соцсетях губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» — ремонт дорог в регионе идёт опережающими темпами.