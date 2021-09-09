Ялуторовск, Тюменская область, 9 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В Тюменской области женщина семь часов провела в колодце. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Крыжицкий Константин Яковлевич. У колодца. 1890

В дежурную часть полиции Ялуторовска обратилась гражданка с заявлением о пропаже своей подруги. Участковый уполномоченный вместе с заявительницей выехали на дачный участок, где предположительно должна была находиться пропавшая. Калитка и дверь в дом были открытыми, хозяйка отсутствовала. На участке полицейский вместе с гражданкой услышали глухую мольбу о помощи.

Как оказалось, 42-летняя хозяйка дома, набирая воду, упала в колодец вместе с обломившейся палкой, к которой крепилось ведро. Женщина провела в холодной воде семь часов. Женщину спасли сотрудники полиции. Сейчас она находится на лечении в медучреждении.