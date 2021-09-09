Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В августе 2021 года инфляция среди непродовольственных товаров за месяц составила 0,7%. При этом лидером по росту цен стало газомоторное топливо, подорожавшее сразу на 19,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

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Также существенно увеличились цены на некоторые виды строительных материалов.

«На стекло оконное листовое — на 9,1%, рубероид — на 6,8%, доску обрезную — на 6,5%, обои виниловые — на 2,2%, краски масляные, эмали отечественные — на 2,1%, кирпич красный — на 1,6%», — отметили в службе статистики.

Также менее доступными для потребителей стали спички (+10,1%), телевизоры (+8%), туалетная бумага (+3,8%) и так далее.

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