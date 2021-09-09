Уфа, 9 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Некоторые жители Башкирии болеют после вакцинации из-за разной реакции на препараты. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии.

Glavarb.ru Радий Хабиров во время посещения Башкирского аграрного университета

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К нему обратилась врач клинико-диагностического инфекционного центра из Стерлитамака, которая сообщила, что в больнице на искусственной вентиляции лёгких нет ни одного пациента, получившего вакцину от COVID-19.

«Я каждый понедельник задаю вопрос министру здравоохранения, кто из вакцинированных умер после прививки. Как выясняется, вакцина является большим спасением от этой инфекции. Часть людей болеет после вакцинации из-за разной реакции на препараты. Это зависит от уровня иммунитета человека. Но, как показывает практика, вакцинированные переносят болезнь гораздо легче», — заявил Хабиров, призвав местных жителей пройти вакцинацию.

Он отметил, что в республике прививки от COVID-19 получили порядка 1,2 млн человек, при этом необходимо вакцинировать 1,8 млн жителей.

«Затем от 60% вакцинированных нам надо выйти на уровень 80%. Потому что и сам «дельта»-штамм очень агрессивный, и нам нужно формировать коллективный иммунитет. Поэтому впереди тяжёлая работа. Сейчас темпы прививок неплохие — в день первым компонентом прививается до восьми тысяч человек. Вакцинация — это единственный на сегодня возможный способ перейти в спокойный режим жизни», — напомнил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время власти Башкирии подходят к вопросу соблюдения масочного режима в регионе очень осторожно, чтобы не создавать жителям дополнительные неудобства.