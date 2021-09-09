Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Пожар произошел в ангаре, расположенном рядом с теплоэлектроцентралью № 2 в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в районе 14:17 по местному времени (около 5:17 по московскому времени). Общая площадь возгорания оценивалась в 770 квадратных метров. В настоящее время пожар локализован, предпринимаются меры по его ликвидации. В тушении возгорания принимают участие более 40 человек личного состава и десять единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября крупный пожар произошел в офисном здании в Магадане. Огнем была охвачена площадь 150 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.