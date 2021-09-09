Чебоксары, 9 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Чувашии в Новочебоксарске планируют проложить автомобильную дорогу в двух микрорайонах. На разработку проектной документации выделено более 4,3 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru 10 апреля 2020 года, Новочебоксарск. Ремонт улицы Винокурова

Заказчиком является управление городского хозяйства администрации Новочебоксарска. Победитель аукциона должен будет разработать проектную и рабочую документацию по строительству в городе автомобильных дорог в микрорайонах Липово и Ольдеево. В стоимость работ включено также прохождение государственной экспертизы.

Ориентировочная протяжённость дороги составит 2,5 тыс. метров. Также предполагается, что будет не менее двух полос для автомобильного движения. Данные параметры предстоит уточнить при проектировании.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 336 135 рублей 20 копеек. Данные средства предусмотрены в муниципальном бюджете в рамках программы «Развитие транспортной системы города Новочебоксарска».

Аукцион назначен на 21 сентября. При подписании контракта работы должны быть завершены до 15 марта 2022 года.