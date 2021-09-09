Красноярск, 9 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали два лесных пожара на площади 19,5 га — в Идринском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в региональном министерстве лесного хозяйства.

Pixabay.com Лесной пожар

В тушении принимали участие 96 человек, применялось три единицы техники. Десять воздушных судов занимались авиапатрулированием, доставкой сил и средств к очагам возгораний.

На утро 9 сентября в Красноярском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 327 га. Очаг действует в Эвенкийском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 8 сентября в Красноярском крае был зарегистрирован один лесной пожар в Эвенкийском муниципальном районе на площади 327 га.