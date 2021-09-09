Уфа, 9 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Чтобы настроить систему, работать чётко и эффективно, нужно самому во всё погружаться. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, отвечая на вопрос во время прямой линии, почему он лично занимается решением узких вопросов, за которые несут ответственность другие руководители и ведомства.

Pravitelstvorb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров в Дуванском районе

«Чтобы настроить систему, работать чётко и эффективно, надо самому во всё погружаться. Это непросто на самом деле, а ещё и опасно. Моя задача как руководителя большой республики — уделять больше времени аналитике, масштабным проектам, работе с федеральным центром, общению с людьми. Когда я ухожу «в одуванчики», то теряю движение вверх, стратегию. То есть проекты, которые определяют будущее региона на 10−20 лет, притормаживаются», — сообщил Хабиров, подчеркнув, что ему повезло с коллегами, поскольку удалось собрать вокруг себя сильных и самодостаточных людей, которые в силах развивать регион.

«Хорошо работают главы муниципалитетов, бóльшая их часть — это новый призыв. Довольно эффективно правительство нашей республики. Пришёл очень деятельный премьер-министр. Я вижу, что правительство становится на крыло. Система начинает постепенно сама настраиваться. Это меня освобождает. Полагаю, что потихоньку буду уходить от этой суеты и больше внимания уделять стратегическим вопросам», — заявил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии подписал указ о совершенствовании работы госорганов региона.