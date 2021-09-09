Архангельск, 9 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Государственной корпорации «Росатом» арбитраж Архангельской области отказал в привлечении к административной ответственности АО «Центр судоремонта «Звёздочка» из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации». Претензии истец обосновал осуществлением предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. В удовлетворении иска было отказано в связи с истечением срока давности. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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«Рассматриваемое правонарушение является длящимся и выявлено 30.03.2021 года при составлении акта проверки. Таким образом, трехмесячный срок привлечения общества к административной ответственности на дату рассмотрения дела в суде по существу (03.09.2021 года) истек 30.06.2021 года, то есть срок давности привлечения к административной ответственности истек на дату поступления заявления в арбитражный суд Архангельской области (05.07.2021 года)», — отмечается в материалах дела.

Напомним, в 2020—2021 годах «Звёздочка» часто становилась фигурантом арбитражных споров. Так, с подачи Минобороны России «Звёздочка» в 2020 году попала в реестр недобросовестных поставщиков. С министерством центр судоремонта связывает в том числе контракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей.

На 1 октября 2021 года также назначено судебное заседание по иску Минобороны РФ «о взыскании неустойки, неосновательного обогащения, а также процентов в общей сумме 640 512 101,6 рубля, о расторжении контракта».