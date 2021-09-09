Росатом проиграл спор с судоремонтниками
Архангельск, 9 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Государственной корпорации «Росатом» арбитраж Архангельской области отказал в привлечении к административной ответственности АО «Центр судоремонта «Звёздочка» из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации». Претензии истец обосновал осуществлением предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. В удовлетворении иска было отказано в связи с истечением срока давности. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
«Рассматриваемое правонарушение является длящимся и выявлено
Напомним, в 2020—2021 годах «Звёздочка» часто становилась фигурантом арбитражных споров. Так, с подачи Минобороны России «Звёздочка» в 2020 году попала в реестр недобросовестных поставщиков. С министерством центр судоремонта связывает в том числе контракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей.
На 1 октября 2021 года также назначено судебное заседание по иску Минобороны РФ «о взыскании неустойки, неосновательного обогащения, а также процентов в общей сумме 640 512 101,6 рубля, о расторжении контракта».
"Звёздочка» работает в своей сфере с 1954 года.