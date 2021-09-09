Женева, Швейцария, , 07:33 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает несправедливым, что 80% жителей самых богатых стран уже получили вакцину от COVID-19 в то время, как 80% населения бедных стран сталкиваются с нехваткой препарата. Об этом он сказал 8 сентября, выступая перед журналистами в Женеве.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус (сс) Frank Schwichtenberg

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«Я не буду молчать, когда компании и страны, контролирующие мировые поставки вакцин, думают, что бедняки мира должны довольствоваться остатками вакцины», — заявил он.

Таким образом глава ВОЗ отреагировал на отчёт по инициативе COVAX, которая создавалась для справедливого распределения вакцин по всему миру.

«Способность COVAX защищать наиболее уязвимых людей в мире по-прежнему ограничивается запретами на экспорт, приоритетом двусторонних сделок между производителями и странами, текущими проблемами увеличения производства некоторыми ключевыми производителями и задержками с подачей заявки на одобрение регулирующих органов», — говорится в документе.

По словам Гебрейесуса, «ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла ни одной цели» при вакцинации населения, поэтому богатые страны должны отказаться от применения бустерных доз вакцины и объединить усилия, чтобы к середине 2022 года вакцинировать 70% населения планеты.

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