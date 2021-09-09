Оренбург, 9 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту вооруженного конфликта, который произошёл в сентябре у дома №1 по проспекту Победы, возбудили уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-лубе УМВД по региону.

Охотничье ружье

Ранее в соцсетях появилось видео вооруженных разборок на дороге. Во время конфликта один из автомобилистов достал из багажника ружье и направил на своего оппонента.

По данным полиции, личности участников ссоры оперативно установили. В ходе которого один из участников достал из багажника автомобиля ружье и направил его в сторону второго автомобилиста.

Участковым уполномоченным 45-летний владелец оружия доставлен в отдел полиции. В доме мужчины обнаружено и изъято гладкоствольное ружье.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 КУ РФ («Угроза убийством»). Она предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.