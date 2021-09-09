Свердловский губернатор: «Мы продолжаем развивать автопарк Екатеринбурга»
Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге весь городской общественный транспорт буде переведён на экологичное топливо. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время презентации ему 60 новых автобусов, сообщает областной департамент информполитики.
«Мы продолжаем развивать автопарк Екатеринбурга. В прошлом году пришло 57 автобусов на экологичном топливе — сжиженном газе. И в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» город получил 60 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе», — сказал глава региона.
Он констатировал, что это и экологично, и экономично. По его словам, теперь муниципальный автопарк обновлён уже на 70%.
Глава города Алексей Орлов оценил помощь со стороны губернатора и правительства региона. Она дала возможность провести глубокую модернизацию городского общественного транспорта. Машины направят на наиболее востребованные направления.
Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к 57 автобусам Екатеринбург получил ещё 60. Их представили Куйвашеву 8 сентября.