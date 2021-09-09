Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге весь городской общественный транспорт буде переведён на экологичное топливо. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время презентации ему 60 новых автобусов, сообщает областной департамент информполитики.

Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и Алексей Орлов

«Мы продолжаем развивать автопарк Екатеринбурга. В прошлом году пришло 57 автобусов на экологичном топливе — сжиженном газе. И в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» город получил 60 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе», — сказал глава региона.

Он констатировал, что это и экологично, и экономично. По его словам, теперь муниципальный автопарк обновлён уже на 70%.

Глава города Алексей Орлов оценил помощь со стороны губернатора и правительства региона. Она дала возможность провести глубокую модернизацию городского общественного транспорта. Машины направят на наиболее востребованные направления.

Как сообщало ИА REGNUM, в дополнение к 57 автобусам Екатеринбург получил ещё 60. Их представили Куйвашеву 8 сентября.