Ульяновск, 9 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области в приоритете остаются развитие промышленности и повышение заработной платы. Об этом заявил врио губернатора Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Руководитель Ульяновской области Алексей Русских

Выступая на мероприятии, посвящённом Дню промышленности, руководитель региона оценил как «первый безусловный приоритет» в совместной работе властей и промышленников стабильное повышение заработной платы сотрудников.

«Мы уже начали большую работу, приглашаю предприятия нам в этом помочь. Второе важнейшее направление — прорывной экономический рост», — заявил Алексей Русских, отметив, что промежуточные итоги 2021 года «дают надежду на то, что восстановительный период после пандемии состоялся».

Ещё одно ключевое направление — достижение целевых показателей национального проекта «Производительность труда», обеспечив темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

По официальным данным, в Ульяновской области в январе — июле 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства составил 122,9%, в том числе обрабатывающей промышленности — 125,6%. Власти отмечают, что это лучшие показатели среди регионов Поволжья.

В общем рейтинге Минпромторга России Ульяновская область заняла 14-е место по эффективности промышленных регионов. В регионе связывают это с созданием эффективного механизма государственной поддержки промышленности: в частности, работает «Центр компетенций развития промышленности Ульяновской области», который представляет собой единое окно для получения мер государственной поддержки на развитие и модернизацию производств.