Москва, 9 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Председателя государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ына поздравил с Днём основания КНДР президент России Владимир Путин. Об этом 9 сентября сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Мир Северной Корее

Российский президент сердечно поздравил главу Северной Кореи с 73 годовщиной основания КНДР и выразил уверенность в том, что сотрудничество в различных сферах и дальнейшее развитие конструктивного диалога между Россией и КНДР способствует укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

Напомним, Северная Корея была основана 9 сентября 1948 года в противовес провозглашению корейского государства в американской зоне влияния на Корейском полуострове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения Северной Кореи, который празднуется в КНДР 15 августа.