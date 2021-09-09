Казань, 9 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончался по состоянию на 9 сентября 701 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и одна женщина в возрасте от 42 лет до 81 года. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 1 млн 24 тыс. 623 человека, из них вторую прививку получили 878 654 человека.

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