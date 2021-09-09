Кызыл, 9 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки коронавирус диагностирован ещё у 65 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, более половины новых случаев инфицирования зарегистрировано в столице Кызыле (+35).

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«Из 65 заболевших мужчин — 29, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 21, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 13, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 10 676.

В стационарах по состоянию на 9 сентября лечатся 299 пациентов, 63 из которых находится в тяжёлом состоянии. 11 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 45,6% из 550 коек.