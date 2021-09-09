Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Композитор Людвиг Йоранссон подтвердил, что он будет участвовать в проекте кинокомикса «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Об этом 9 сентября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США Чёрная Пантера

В очередном интервью музыкант сказал, что сейчас он придумывает идеи и обсуждает их с режиссёром Райаном Куглером. Отметим, что сиквел «Чёрной пантеры» станет уже четвёртым совместным проектом композитора и режиссёра.

Напомним, ранее Marvel и Disney сообщили, что премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки» состоится 8 июля 2022 года. Съёмки картины стартовали в июне 2021-го, в ней снимутся Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен, Летиша Райт и другие известные актёры.