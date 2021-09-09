Тюмень, 9 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Тюмени за пять лет число электромобилей выросло почти в 60 раз. Об этом сообщает «Энергоньюс» со ссылкой на Автостат.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

В 2016 году в Тюмени было зарегистрировано всего три электромобиля, на сегодня их почти 200. Причина роста — увеличение в регионе числа зарядных станций. За последние четыре года в Тюменской области появилось семь станций, четыре из них общедоступные — три в Тюмени и одна в Тобольске. По данным компании «СУЭНКО» за последние два года потребление электроэнергии на зарядках выросло почти в 4,5 раза.

Отмечается, что 85% тюменского автопарка электромобилей составляют Nissan Leaf. На втором месте — Mitsubishi Minicab Miev (5,13%), на третьем — Mitsubishi I-Miev (3,21%). Электромобилей брендов Tesla, Jaguar, Audi — менее 1%.

По данным Автостата на 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 электромобилей. Это на 71% больше, чем в 2020 году.