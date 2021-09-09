Богота, , 07:22 — REGNUM Серию атак на полицейские участки в колумбийской столице Боготе якобы готовит группа вандалов, которую финансируют преступные группировки. Об этом 8 сентября передала радиостанция Radio Nacional de Colombia со ссылкой на заявление президента Колумбии Ивана Дуке.

Полиция Колумбии Galo Naranjo

По словам главы государства, нападения планируется осуществить в годовщину гибели местного жителя Харьера Ордоньеса, который умер при задержании полицией в сентябре прошлого года и чья смерть спровоцировала волну протестов. По информации журналистов, в социальных сетях появились призывы к участию в демонстрациях, приуроченных к указанному событию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2020 года Харьер Ордоньес был задержан полицией с применением электрошокера. В ходе задержания стражи правопорядка продолжали использовать устройство против мужчины, несмотря на просьбы остановиться. Позже он умер в больнице, а по всей стране поднялась волна протестов и беспорядков, в результате которых погибли 13 человек и еще свыше 400 пострадали.

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