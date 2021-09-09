Красноярск, 9 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Массовый лёт крылатой тли зафиксирован в некоторых районах Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красноярск

Между тем в ведомстве отметили, что крылатая тля «не представляет опасности для людей и не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт».

Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась в этот же период в 2020 году.

Как объяснили в краевом управлении Роспотребнадзора, тля начала активно размножаться из-за тёплой погоды в регионе.

Читайте также: Новосибирские ученые вывели хищных клопов и объяснили, зачем